Salone Nautico: successo stand barche tradizionali veneziane

(ANSA) - VENEZIA, 31 MAG - Al Salone Nautico di Venezia, in corso fino al 6 giugno, ha riscontrato successo di visitatori lo stand dedicato ai mestieri legati alla nautica e alle barche tradizionali veneziane, allestito dalla Cna.. Nello spazio, di 750 metri quadri, sono rappresentate le realtà più rappresentative del territorio che mantengono viva 'l'arte navale' della laguna. Allo stand, spiega la confederazione artigiana, sono state numerose le richieste di informazioni agli infopoint, "un premio per lo sforzo organizzativo degli espositori, e dell'organizzazione, che stanno contribuendo al successo di questa edizione del Salone" all'Arsenale. La filiera coinvolge molte maestranze tradizionali e alimenta un fatturato di decine di milioni di euro. Suggestivi i nomi delle corporazioni artigiane che da secoli tramandano antichi e preziosi saperi, patrimonio della tradizione e della storia di Venezia: Squerarioli, Fondidóri, Intagiadóri, Tapessièri, Caleghèri, Remèri, Fravi, Indoradóri, Baretèri, a cui si aggiungono i falegnami, i sarti e i pittori decoratori, tutte preziose abilità che contribuiscono a creare un capolavoro come la Gondola. (ANSA).