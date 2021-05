Salone Nautico: sostenibilità è fil-rouge dell'evento

(ANSA) - VENEZIA, 31 MAG - La tutela del mare, degli oceani e dell'acqua come risorsa primaria del pianeta Terra. E' la sostenibilità ambientale il fil-rouge della seconda edizione del Salone Nautico Venezia, che in questi giorni vede esperti internazionali confrontarsi sul tema della salvaguardia dell'acqua dalle minacce che negli ultimi anni si sono fatte sempre più consistenti. L'obiettivo è la ricerca di azioni concrete per sviluppare meccanismi efficaci di tutela e protezione delle aree marine e costiere più sensibili, oltre alla necessità di far crescere una nuova cultura marittima.

"La sostenibilità è il fil rouge delle conferenze del Salone - spiega il direttore scientifico dell'evento, Carlo Nuvolari - la sostenibilità è un problema globale, ma che se ne parli qui a Venezia, una città molto esposta, è molto importante. L'Arsenale di Venezia è sempre stato al centro di studio, innovazione e tecnologia: continuiamo a parlarne e facciamo in modo che questo si ripeta". Nuvolari lo ha affermato al termine del convegno dedicato a "Yacht Design e Sostenibilità", che ha visto la partecipazione di diversi attori e della produzione e del design che hanno esplorato le diverse posizioni riguardo la riduzione dell'impatto ambientale in mare. La conclusione "trasversale" dei diversi interventi è che non basta dire "elettrico" per cambiare segno all'impatto, ma che bisogna considerare tutto il percorso di vita della nave o imbarcazione che sia, dalla sua costruzione al consumo di energia. Una seria valutazione, peraltro - è stato osservato - porterebbe a sorprese nei confronti dei vecchi idrocarburi Proprio perché la salute umana, la sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici sono indissolubilmente legati all'oceano e alla sua salute, gli oceani sono stati al centro della discussione del convegno "Oceani sunt servandi", organizzato dalla Marina Militare Italiana: sono state due giornate di studio e approfondimento sui temi legati alla protezione degli oceani quale risorsa imprescindibile del vivere umano, che ha visto un ricco panel di interventi. (ANSA).