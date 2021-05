Saldi: in Veneto al via dal 3 luglio al 31 agosto

(ANSA) - VENEZIA, 31 MAG - In Veneto l'avvio dei saldi è fissato per il 3 luglio prossimo e, in parziale deroga alla normativa regionale, è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali anche nei 30 giorni antecedenti alle vendite di fine stagione. Lo ha deciso oggi la Giunta regionale, stabilendo la chiusura delle vendite di fine stagione al 31 agosto. "In accordo con le associazioni di categoria del mondo commerciale - commenta l'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia, Roberto Marcato - abbiamo deciso che con i saldi estivi torniamo alla normalità con l'avvio a inizio luglio, ma allo stesso tempo abbiamo scelto di offrire in via eccezionale la possibilità di svolgere vendite straordinarie nel mese antecedente". Si tratta di sostenere concretamente la ripresa del commercio al dettaglio, che in tempi di pandemia ha visto cambiare le modalità di acquisto della popolazione con un boom del commercio online. (ANSA).