Generali: lancia opa su Cattolica 6,75 euro per azione

Cattolica vola in Borsa dopo un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria lanciata da Generali a un prezzo di 6,75 euro per azione. A Piazza Affari il titolo avanza del 12,6% a 6,81 euro mentre Generali cede lo 0,27% a 16,80 euro. (ANSA).