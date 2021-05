Covid: Veneto, 60 nuovi casi e un decesso in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 31 MAG - Sono 60 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, con il totale dei contagi a 423.327. Lo segnala il bollettino regionale. Si registra un decesso, che porta il totale delle vittime a 11.560.

Gli attuali positivi sono in calo (-44) con 8.666 casi.

Migliora leggermente la situazione negli ospedali, con 603 ricoverati nelle aree non critiche (-5) e 78 (+2) nelle terapie intensive. (ANSA).