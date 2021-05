ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto vuole ripartire dal turismo

(ANSA) - VENEZIA, 31 MAG - I dati positivi sui contagi, la campagna vaccinale che 'corre', la buona situazione clinica in regione rilanciano l'impegno del Veneto sulla ripresa delle attività, in particolare del turismo, punta di diamante per l'economia del territorio.

L'occasione per un'accelerazione, anche in vista della stagione estiva, è stata data dalla visita che il ministro del Turismoi, Massimo Garavaglia, ha fatto oggi a Palazzo Balbi, per un incontro con amministratori e stakeholder del settore.

"Stiamo vivendo un momento cruciale - è stato il commento del presidente regionale Luca Zaia - ma sono certo che il Veneto tornerà presto a correre, perché abbiamo i numeri per farlo: siamo la prima regione per vaccinazioni, e i dati confermano che chi si è vaccinato non entra più in ospedale". Per Zaia "la luce in fondo al tunnel si vede e presto torneremo a viaggiare recuperando il tempo speso per garantire la salute a tutti i veneti. Dobbiamo ripartire veloci e serve organizzazione, volontà, idee; dall'incontro di oggi di proposte ne sono uscite molte".

Con Garavaglia è stato posto tra i tanti anche il tema su cui il Veneto ha molto insistito, quello della vaccinazione aperta anche ai turisti. Una prospettiva per la quale il ministro si è detto favorevole. "Laddove c'è la possibilità di fare le vaccinazioni turistiche - ha spiegato - in maniera semplice e organizzata, perché no?. Tant'è che al Commissario Figliuolo ho fatto presente il tema dei marittimi, e lui ha detto 'va bene'.

Anziché far vaccinare una persona nell'area di appartenenza si può inoculare la dose in un paio di hub nazionali avendo lo stesso risultato. Con la buona volontà si arriva ovunque. Ci vuole anche un po' di buon senso - ha precisato -: Se uno sta via tre giorni si può anche organizzare, e non per forza di cose deve farlo altrove; se invece uno sta via un mese allora la cosa è diversa".

Sul versante della campagna vaccinale, la settimana appena trascorsa ha fatto registrare un lieve rallentamento, probabilmente legato alla flessione delle forniture, che comunque vengono utilizzate al massimo. Ieri sono state 22.411 le dosi somministrate, che portano a circa 2,8 milioni il totale effettuato dall'inizio della campagna, pari al 96,7% delle dosi in magazzino.

Ad aver ricevuto almeno una dose sono state 1.846.583 persone, pari al 37,8% della popolazione residente; ad aver completato il ciclo con il richiamo sono 919.654, pari al 18,8% della popolazione. Nella settimana appena conclusa sono state inoculate 233.124 dosi, in calo rispetto alle precedenti.

Positivi i dati dell'andamento del contagio, con soltanto 60 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 423.327. Un solo decesso riscontrato, che porta il totale delle vittime a 11.560. Gli attuali positivi sono in calo (-44) con 8.666 casi. Migliora leggermente la situazione negli ospedali, con 603 ricoverati nelle aree non critiche (-5) e 78 (+2) nelle terapie intensive. La percentuale di occupazione clinica è ai minimi, secondo Agenas, che registra un 5% sia nei reparti ordinari che nelle intensive. (ANSA).