Vaccini: Veneto, ieri somministrate 31.657 dosi

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - Sono state 31.657 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri in Veneto, che portano il totale a 2.770.877pari al 96% delle forniture giunte in regione.

La popolazione che ha ricevuto almeno una dose è di 1.831.374 persone, il 37,5% dei residenti; hanno concluso il ciclo di vaccinazione 911.995 persone, pari al 18,7%. Per fasce d'età, ad aver ricevuto almeno una dose pere gli over 80 è stato il 98,%; per i 70-79 l'86%; per i 60-69 il 77,3%; per i 50-59 il 44,2%; per i 40-49 il 16,2%. I disabili con almeno una dose sono il 74,9%, i vulnerabili il 73%. (ANSA).