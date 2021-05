Intesa Sanpaolo Vita lancia nuova agenzia per le imprese

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - La Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo mette in campo un'agenzia assicurativa dedicata alle imprese. La nuova struttura si chiama Intesa Sanpaolo Insurance Agency, con Andrea Lesca Amministratore Delegato e Direttore Generale, controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Vita.

La nuova struttura è un'agenzia plurimandataria che lavorerà in modo coordinato con le reti bancarie, che segnaleranno le imprese con esigenze di prodotti "non standard". Le soluzioni personalizzate dedicate alle aziende saranno proposte in collaborazione con le diverse Compagnie della Divisione Insurance (Intesa Sanpaolo Vita, Intesa Sanpaolo Assicura, Fideuram Vita, Bap ed Intesa Sanpaolo Rbm Salute), guidata da Nicola Fioravanti.

L'agenzia può già contare su 20 agenti su tutto il territorio nazionale con competenze specifiche per il mondo imprese. Avrà sede a Torino, mentre sono già attivi i punti operativi di Milano, Como, Forlì, Padova, Pistoia, Perugia, Roma, Napoli e Salerno.

"Dopo aver raggiunto traguardi importanti nel settore vita e previdenza, arriva anche l'ambito imprese come ulteriore area di sviluppo assicurativo. Per questo motivo nasce Intesa Sanpaolo Insurance Agency che ha degli obiettivi e delle ambizioni molto alti", afferma Andrea Lesca, amministratore delegato e direttore generale di Intesa Sanpaolo Insurance Agency.

"Intesa Sanpaolo Insurance Agency - aggiunge - nasce per quelle aziende più complesse e articolate per offrire delle soluzioni assicurative su misura. Il target di riferimento è quello di aziende con fatturati dai 15-20 milioni con oltre cento dipendenti". (ANSA).