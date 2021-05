Incidenti stradali: moto contro due auto, un morto a Padova

(ANSA) - PADOVA, 29 MAG - Un uomo di 64 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Padova. La vittima era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro due auto, una Opel Corsa e una Lancia Y.

L'uomo è stato soccorso dal 118, ma i medici hanno dichiarato il decesso prima del trasporto in ospedale. Illesi invece i conducenti delle altre due vetture. I vigili del fuoco intervenuti hanno dovuto stendere un copioso manto di schiuma sull'asfalto, a causa delle ingenti perdite di liquido carburato dai mezzi. Sul posto anche la polizia locale. (ANSA).