Covid: Veneto, 198 nuovi casi e 7 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 29 MAG - Sono 198 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano a 423.117 i casi dall'inizio della pandemia. Il dato emerge dal Bollettino regionale, che segnala 7 decessi, con il totale a 11.558 vittime.

Scendono sotto quota 9.000 gli attuali positivi, che sono 8.761, 282 meno di ieri. I ricoveri in ospedale scendono sotto i 700, con 691 pazienti (-20) in totale, di cui 614 (-14) in area non critica e 77 (-6) in terapia intensiva. (ANSA).