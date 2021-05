Auto: quadriciclo elettrico Mole Urbana in vendita dal 2022

(ANSA) - VENEZIA, 29 MAG - Mole Urbana, il quadriciclo elettrico disegnato da Umberto Palermo, sarà in vendita dal 2022. Lo ha reso noto il designer che presenta, al Salone Nautico di Venezia, l'intera gamma della vettura in forma di preserie. Il prezzo è tra i 14.000 e i 18.000 euro. Sul nuovo sito web www.moleurbana.com, appena attivato, saranno date informazioni sull'evoluzione del progetto. "Il prototipo, presentato il 2 luglio 2020 al Museo Nazionale dell'Automobile, è diventato in meno di un anno prodotto industriale. La previsione di volumi di vendita è legata all'esito di importanti trattative in corso con aziende italiane ed estere", spiega Palermo.

Il modello vuole essere una risposta al cambiamento della mobilità cittadina, sia per il trasporto delle persone sia per lo spostamento di merci, con attenzione alla riciclabilità dei componenti. La costruzione dei primi veicoli è stata curata dall'azienda torinese Dsd Modelli di Filippo Donato. La gamma comprende la versione La Small due posti, La Corriera 4 posti, Il Pick-up e, visto il forte sviluppo del delivery, 4 versioni da lavoro. L'autonomia garantirà una percorrenza tra i 100 e i 200 km, la velocità supererà i 50km/h ma limitata in funzione alle norme vigenti. E' previsto un sistema innovativo di ricarica solare ausiliario che si integra con il "powertrain elettrico" del veicolo, in fase di sviluppo da parte della E-Lectra di Cassino del gruppo Faist che ha appena creato una joint venture con Fincantieri per produrre batterie al litio. La manutenzione post vendita sarà affidata a Norauto Italia (gruppoi Mobivia).

Mole Urbana non avrà concessionarie proprie, ma individuerà i brand attenti all'ecosostenibilità e il luogo per una Temporary Experience. Il progetto sviluppa la partnership con Signature Kitchen Suite del gruppo Lg Electronics. A Venezia è stata presentata anche la prima di sedici colonnine elettriche, disegnate da Palermo e interpretate da artisti internazionali.

