Turismo: parte stagione Jesolo, nuovo concept Falkensteiner

(ANSA) - JESOLO, 28 MAG - Riapre oggi il Falkensteiner Hotel & Spa, uno dei due alberghi di Jesolo a 5 stelle e in generale della spiaggia a nord di Venezia. La società proprietaria scommette sulla ripartenza del turismo nella località balneare dopo la frenata del Covid e i numeri, ad oggi sembrano dargli ragione. "Le prenotazioni arrivate per la riapertura - sottolineano i responsabili - sono più che soddisfacenti".

Il Falkensteiner si presenta al taglio del nastro della stagione stiva con un concept tutto nuovo e novità che riguardano i servizi agli ospiti e l'ampliamento della struttura. La prima riguarda la realizzazione della nuova ala dell'edificio, che completa il progetto originale dell'archistar Richard Meier, con 26 nuove suite dell'hotel ed i nuovi Falkensteiner Premium Living Apartments. Con 51 suite in totale, diventa l'hotel con più suite di tutta la riviera veneta. I nuovi alloggi sono perfettamente in linea con il design d'interni di quelli già esistenti, ad opera di Matteo Thun.

La seconda novità riguarda i ristoranti, rinnovati negli arredi e nella filosofia. Punto di forza è il nuovo Hoku Restaurant & Lounge Bar, aperto anche ai clienti esterni, con cui l'hotel vuole offrire un'esperienza che rimanda col pensiero a quella delle grandi spiagge del Pacifico, anche grazie ai nuovi arredi interni ed esterni. Si inizia dal ristorante che proporrà cene, pranzi e brunch, dove la cucina è di base Italian Modern con influenze d'oltreoceano. Questa attitudine all'esplorazione dei sapori è presente anche nel lounge, con tiki e ape bar. Il lounge bar sarà aperto tutto il giorno sia per gli ospiti dell'hotel che per coloro i quali, durante una passeggiata lungo la spiaggia di Jesolo, desidereranno fermarsi per godere dell'atmosfera. L'ape bar, durante il giorno, sarà anche il punto di contatto con tutti coloro che dalle spiagge limitrofe desidereranno assaggiare un Hoku box take away o un drink rinfrescante. Per gli ospiti dell'hotel, il servizio in spiaggia arriva direttamente sotto l'ombrellone.

Il nuovo Artigiani Restaurant & Market, poi, è aperto solo agli ospiti dell'hotel e serve la colazione e la cena inclusa nel trattamento di mezza pensione. Qui si potrà gustare una cucina a chilometro zero. Artigiani è una sorta di colorato mercato dove le pietanze nascono dai frutti del territorio e vengono preparate al momento. Oltre a una stazione di cucina a vista, qui si trova anche la caffetteria.

Un'altra grande novità riguarda il centro benessere, rinnovato ed ampliato, che prende il nome di "Acquapura Blue Horizon Spa" con una superficie totale di 2.100 mq. dedicati al benessere con vista sul mare. Propone una serie di rituali e trattamenti che, oltre ai grandi classici, includono new entry hawaiane.

"Portare in una località balneare di grande tradizione esperienze attraenti e diverse: questo è l'obiettivo del nuovo concept che implementeremo nel nostro hotel in futuro", dice Otmar Michaeler, ceo del Gruppo Falkensteiner. "Vogliamo mostrare che Jesolo è una destinazione di tendenza per le vacanze durante tutto l'anno - spiega - e che non bisogna necessariamente andare lontano per soddisfare la voglia di luoghi lontani". (ANSA).