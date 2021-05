Settimane Musicali dell'Olimpico,apre il 30/5 Mario Brunello

(ANSA) - VICENZA, 28 MAG - Con un concerto serale nella straordinaria cornice del Teatro Olimpico, domenica 30 maggio parte ufficialmente la nuova edizione del festival delle Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza. Protagonista della serata di apertura sarà il violoncellista Mario Brunello che per l'occasione si esibirà in un concerto con programma a sorpresa. L'appuntamento vuole offrire un originale spettacolo di musica e parole, un concerto dialogato dal titolo 'Antiruggine' dove conterà la volontà di lasciarsi trasportare in un viaggio musicale di apertura verso nuovi approdi sonori.

Brunello per dodici anni e più di trecento serate nel "capanon", una ex officina di un fabbro, ha perseguito l'idea di presentare l'arte, musica in particolare, nel momento della creazione, della forgiatura, prima del risultato finale e quindi dello spettacolo.

La rassegna proseguirà poi con altri appuntamenti finno al 13 giugno prossimo. (ANSA).