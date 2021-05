Italgas: nave diagnostica e prototipo metano a Salone Venezia

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Italgas parteciperà al Salone Nautico di Venezia presentando un'imbarcazione diagnostica per il rilevamento di fughe in acqua e una con propulsione a metano.

Lo ha detto l'amministratore delegato Paolo Gallo, ospite di un forum al Gazzettino alla vigilia dell'evento.

"La nostra presenza al Salone Nautico di Venezia ha un significato preciso", ha spiegato il manager annunciando che "domani esporremo due imbarcazioni speciali". "Una, che forse i cittadini hanno già visto circolare in Laguna - ha proseguito - è dotata della più avanzata tecnologica disponibile al mondo nella ricerca preventiva delle dispersioni di gas, l'americana Picarro". "L'altra è molto più recente - ha aggiunto - ed è il primo prototipo di imbarcazione a propulsione a metano".

"Entrambe - ha sottolineato - costituiscono una leva fortissima per la riduzione delle emissioni e, in questo senso, per la tutela dell'ecosistema veneziano". "La trazione a metano - ha aggiunto Gallo - consente una riduzione significativa delle emissioni di Co2 e di azoto nonché l'abbattimento del particolato". Lo sviluppo di un'imbarcazione con questa trazione è stato "tutt'altro che semplice", dato che "al mondo non esisteva un'imbarcazione di quelle dimensioni che funzionasse a metano". "Abbiamo cercato anche in Usa le soluzioni più all'avanguardia - ha proseguito - e alla fine, ci siamo affidati alla grande competenza di due importanti operatori italiani: il veneziano Cantiere Lizzio e il piemontese Ecomotive Solutions".

Il primo si è occupato dell'allestimento della barca e degli impianti, il secondo della trasformazione del motore da diesel a metano. "La conversione a metano della nostra flotta di imbarcazioni - ha concluso Gallo - fa seguito a quanto già accaduto con il nostro parco auto che adesso si compone di 2.500 veicoli a metano". (ANSA).