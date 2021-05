Bookciak, Azione! fa 10 anni, Zerocalcare presidente giuria

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Bookciak, Azione! festeggia i dieci anni ricominciando da Zero. Zerocalcare, il celebre fumettista, è infatti il presidente di giuria della X edizione di Bookciak, Azione! 2021, evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori, in collaborazione con il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici (Sngci). Il premio, ideato e diretto da Gabriella Gallozzi, celebra l'intreccio tra cinema e letteratura attraverso i bookciak, corti ispirati a romanzi e graphic novel, realizzati da giovani filmaker e dalle ragazze del carcere romano di Rebibbia. La premiazione si svolgerà il 31 agosto al Lido di Venezia, durante la tradizionale serata di benvenuto alla stampa. Dopo la prima veneziana i bookciak vincitori andranno in tour per festival e premi, fino ad approdare a Parigi (VO-VF. Le monde en livres).

Zerocalcare si aggiunge così al lungo elenco di presidenti di giuria che Bookciak ha avuto in questi anni, fatto di grandi nomi del cinema (Ettore Scola, Citto Maselli, Ugo Gregoretti, Gabriele Salvatores, Daniele Vicari), del teatro (Ascanio Celestini), della letteratura (Lidia Ravera), dell'arte (Lorenzo Mattotti), della musica (Mannarino). Un bel risultato per un premio che ha portato alla ribalta tanti giovani talenti, viaggiando sempre tra l'attuale e l'inattuale, tra l'immaginazione e la memoria, tra solidarietà e passioni; un bel traguardo da festeggiare proprio con Zerocalcare, a compimento di un lavoro importante e condiviso con i giurati permanenti: Wilma Labate, Teresa Marchesi e Gianluca Arcopinto. Per iscriversi al concorso c'è tempo fino al 1 luglio. La consegna dei Bookciak è fissata entro il 20 luglio. Su www.premio-bookciak-azione.it e www.bookciakmagazine.it tutte le info. (ANSA).