Ariston punta su Europa con fontanella lavamani 'firmata'

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Una colonnina, dal design innovativo, che consente di lavarsi le mani nei luoghi pubblici più frequentati, come centri commerciali, ospedali, uffici, scuole, mense e piazze. Creata dal designer dell'auto Umberto Palermo, è stata sviluppata da Ariston, il brand più internazionale di Ariston Thermo, azienda di Fabriano che opera nel comfort termico per ambienti domestici, commerciali e industriali.

Igea Care - presentata presso l'Hotel Hyatt Centric di Murano - è una specie di fontanella che fornisce acqua calda, sapone igienizzante e asciugatura ad aria, consentendo di lavarsi le mani ovunque, quando non è facile usare i servizi pubblici. "In sei mesi siamo arrivati a prototipi funzionanti, testati nei nostri uffici e stabilimenti. Siamo quindi passati a installare il prodotto in alcune location di diverse tipologie, centri commerciali, uffici, centri direzionali e poli fieristici. La praticità del prodotto e il comfort sono stati particolarmente apprezzati in Italia e in Polonia. In Spagna e Portogallo il prodotto è stato installato in strutture ricettive sanitarie", spiega Giorgio Scaloni, executive vice president della Business Unit Water Heating di Ariston Thermo.

"Il compito di un designer è osservare, individuare i bisogni e trovare le soluzioni per migliorare il comfort. Igea Care è nata per consentire il lavaggio delle mani ovunque, contribuendo a garantire l'igiene e a sensibilizzare le persone su un tema così importante. Ma le intuizioni di un designer sono nulle se non incontrano aziende in grado di sviluppare prodotti innovativi", afferma Palermo, fondatore di Up Design. (ANSA).