ANSA-IL-PUNTO/COVID:Veneto; presto zona bianca,boom vaccini

(ANSA) - VENEZIA, 28 MAG - All'orizzonte il Veneto vede il passaggio alla zona bianca. E' quasi una certezza che spinge il presidente Luca Zaia a dire che la regione "entrerà probabilmente in zona bianca dal prossimo fine settimana, venerdì o sabato". I dati sull'andamento del Covid spingono, infatti, in questa direzione, grazie alla campagna vaccinale, ma soprattutto all'allentamento costante della pressione sugli ospedali. Nelle ultime 24 ore sono stati 189 i nuovi contagi e 5 i decessi, per un totale, rispettivamente, di 422.919 infetti dall'inizio dell'epidemia, e 11.551 vittime. Scendono i dati ospedalieri: sono 711 (-24) i posti letto occupati da malati con Covid, dei quali 628 (-23) in area medica , e 843 (-1) in terapia intensiva. I positivi e in isolamento domiciliare sono 9.043 (-334).

Ieri, frattanto, è' stata una delle giornate più intense dall'inizio della campagna vaccinale: 44.652 inoculazioni delle quali 26.000 di richiami per un totale di 2.693.645 dosi (93,3% di quelle ricevute dalla sanità veneta). Hanno già completato il ciclo vaccinale 884.697 persone, il 18,1% della popolazione, 1.781.402 (36,5%) quelle che hanno avuto almeno una dose. Con questi numeri Zaia guarda con fiducia alla "zona bianca che, come abbiamo voluto e su proposta del Veneto- ha aggiunto - risulta essere senza coprifuoco e con tutte le aperture anticipate". "Oggi - ha osservato - - abbiamo 29 positivi su 100 mila abitanti, sono dati bassissimi; gli indicatori ci dicono che dove stiamo vaccinando non abbiamo più recrudescenza della malattia e il virus non riesce ad attecchire. Ormai possiamo dire tranquillamente che in Veneto si è messa in sicurezza la fascia d'età che va dai 60 anni in su, che è quella più problematica". Sempre sul tema delle vaccinazioni, Zaia rivendica come propria l'idea di usare le discoteche come luoghi di somministrazione, lanciata dal gen. Francesco Paolo Figliuolo, commissario dell'emergenza Covid. "L'avevo proposta io una decina di giorni fa - ha detto Zaia rivolgendosi ai giornalisti -, ma voi non siete stati attenti. Figliuolo non mi ha rubato l'idea, diciamo che è un modello che è già stato sperimentato in Israele e funziona". "Sicuramente quando nelle vaccinazioni si passerà alle fasce dei giovani - ha concluso - sarà assolutamente indicato fare anche così. Del resto i gestori delle discoteche si sono già proposti e messi a disposizione".

(ANSA).