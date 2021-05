Frecce Tricolori sabato sorvoleranno Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 27 MAG - Le pattuglia delle Frecce Tricolori sorvolerà il cielo di Venezia sabato prossimo, in occasione dell'apertura del Salone Nautico 2021. La squadriglia dell'Aeronautica Militare stenderà il tricolore sull'Arsenale, l'antica fabbrica delle navi della Serenissima, che ospita la mostra dove saranno presenti 220 imbarcazioni e 160 espositori.

Il sorvolo delle 'Frecce' sarà anticipato da una prova domani, venerdì 28 maggio, da parte di due velivoli della Pattuglia acrobatica nazionale.

Un evento, rileva il Comune di Venezia, che vuole sottolineare le eccellenze del Made in Italy in un momento storico in cui gradualmente il Paese sta ripartendo, dando un nuovo slancio alle attività economiche, culturali e sociali finora limitate dalla pandemia.

"Grazie alle Frecce Tricolori che, con il loro sorvolo - dice il sindaco Luigi Brugnaro - non solo omaggiano il Salone Nautico e Venezia, ma saranno il simbolo tangibile di una città che vuole tornare a vivere e ad accogliere tutti coloro che desiderano venire a visitarla". (ANSA).