Calcio: tifosi Venezia accompagnano squadra allo stadio

(ANSA) - VENEZIA, 27 MAG - Dal tardo pomeriggio, nonostante il maltempo che sta portando un temporale estivo, un corteo di tifosi arancioneroverdi si è snodato per la città sostenendo la squadra di calcio del Venezia. Alle porte del "Penzo" si sono radunate circa 6-700 persone,. Il club sarà impegnato in serata nella finale di playoff per accedere alla Serie A. I lagunari gareggeranno contro il Cittadella in un derby che comunque vada promuoverà nella massima serie italiana una squadra del Veneto..

