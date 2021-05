Spiagge: Jesolo lancia la campagna 'Rigorosamente dal vivo'

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAG - "Jesolo. Rigorosamente dal vivo": è il nome della nuova campagna per l'estate della località turistica veneziana, presentata stamattina dal sindaco Valerio Zoggia e dal presidente del Consorzio JesoloVenice, Luigi Pasqualinotto. "È il ritorno al turismo analogico, dopo mesi di mediazione digitale - hanno assicurato -. Una proposta di esperienza in cui le persone si riappropriano del piacere di vedere, sentire, toccare, odorare e gustare Jesolo. Una destinazione accogliente in completa sicurezza grazie all'impegno degli operatori del comparto". (ANSA).