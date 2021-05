Incendio in negozio maschere in centro storico Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAG - Un incendio si è sviluppato intorno alle 10.30 in un negozio di maschere lungo Strada Nova, nel sestiere di Cannaregio a Venezia, a poca distanza dalla chiesa di Santa Sofia.

Il fumo che si è sviluppato dal rogo è visibile in tutto il centro storico lagunare; sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Venezia.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo. I pompieri, arrivati con due autopompe lagunari, hanno prontamente spento il principio d'incendio, le cui fiamme erano state già abbassate con un estintore.

Il denso fumo nero sprigionato nel locale ha provocato allarme tra i passanti. Le cause dell'incendio, di probabile natura elettrica, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sono in corso le ultime operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile. (ANSA).