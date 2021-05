Covid: Veneto, 255 nuovi casi e 8 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, MAY 26 - Sono 255 i casi di contagio da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, con il totale di casi a 422.488 da inizio pandemia. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia.

L'incidenza sui tamponi effettuati ieri, che sono stati 34.754, è dello 0,73%.

I decessi sono stati 8, con il totale a 11.540. Gli attuali positivi sono 9.704. Negli ospedali si registra un forte calo, con 773 ricoverati (-60), dei quali 681 in area non critica (-57) e 92 nelle terapie intensive (-3). (ANSA).