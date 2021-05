Van Gogh saluta Padova nel segno di Battiato

(ANSA) - PADOVA, 25 MAG - "Di Franco Battiato sono un amico dell'ultima ora: l'ho conosciuto 10 anni fa grazie ad alcuni artisti, in Sicilia. La nostra è un'amicizia nata nel segno della pittura, per questo sono felice di chiudere questa grande mostra nel suo ricordo". Per Marco Goldin sarà un modo per rendere omaggio a una preziosa amicizia la speciale chiusura della mostra "Van Gogh. I colori della vita", al Centro San Gaetano a Padova fino al 6 giugno e di cui è curatore, che sarà affidata al concerto "Alice canta Battiato", nel quale la cantante interpreterà i brani più belli del cantautore catanese.

In programma all'Auditorium del Centro San Gaetano, il 6 giugno alle 18.30, il concerto di Alice sarà la punta di diamante di una serie di iniziative speciali che dal 31 maggio, per 7 giorni, accompagneranno il saluto di van Gogh a Padova: la lezione del curatore dal titolo "Il paesaggio impressionista.

Monet e i suoi amici", per la serie "I webinart di Marco Goldin" (31 maggio); le due visite guidate, l'1 e il 3 giugno, di "Van Gogh, davvero", tenute da Goldin e con la musica dal vivo del fisarmonicista Gianni Fassetta; "Vincent van Gogh. Lettere a Theo", il recital con il racconto e la lettura di Goldin e la musica al pianoforte di Remo Anzovino previsto il 5 giugno. "A fronte di 5 mesi di interruzione e nonostante la messa in campo di risorse economiche elevate per la realizzazione, abbiamo pensato di chiudere la mostra con il sorriso sulle labbra", ha detto Goldin all'ANSA, "non solo le visite guidate per pochissime persone, ma ci saranno due importanti novità: il recital dedicato all'epistolario, che anticipa il tour teatrale in programma con Anzovino nella stagione '21-'22, e il concerto di Alice dedicato a Battiato, anche questo un'anticipazione della tournée dell'interprete a luglio e agosto". (ANSA).