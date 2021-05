Ambiente: a Venezia i premi dedicati alle aziende sostenibili

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - A 1600 anni esatti dalla sua fondazione, Venezia celebra la sostenibilità con i 'Venice International Sustainability Awards' promossi da Advantage.green, nell'ambito del protocollo d'intesa firmato con la Venice International University.

L'evento, che si terrà a Venezia a settembre, si inserisce nel quadro delle iniziative organizzate in occasione del G20 e rappresenta un importante riconoscimento per le aziende che hanno dimostrato di creare valore aggiunto in linea con gli obiettivi 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell'Onu. "Sin dalla sua istituzione - ha dichiarato in una nota il presidente della Venice International University, Umberto Vattani - la Venice International University affronta, insieme a venti atenei di varie parti del mondo, le principali sfide globali. Tra queste, occupano una posizione preminente i problemi della sostenibilità".

"Advantage.green ha iniziato a sviluppare il proprio modello di valutazione nel 2013, insieme con un gruppo di professori della New York University, Stern School of Business - ha spiegato il Fondatore di Advantage.green, Francesco Confuorti - e ha presentato la prima versione di questo modello a Venezia nel 2016 in occasione della riunione del gruppo preparatorio del G7 per l'ambiente, certo di produrre un beneficio per il sistema italiano".

La presentazione dei premi e dei sostenitori, e i nominativi del Comitato Scientifico Internazionale, saranno resi noti nel corso dell'evento Advantage.green Forum - Global Economic Perspectives and Sustainability in programma il 25 giugno a Venezia. (ANSA).