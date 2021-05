Venezia, la Vogalonga festeggia 1600 anni della città

(ANSA) - VENEZIA, 23 MAG - Una Vogalonga in forma ridotta - nel rispetto delle restrizioni Covid - ma ancora più festa veneziana la tradizionale manifestazione remiera di primavera svoltasi oggi sulle acque della laguna, riservata ad un massimo ad un massimo di 500 imbarcazioni tradizionali di Voga alla veneta. Presenti in bacino quindi solo pupparini, mascarete, gondolini, sandoli e le altre barche veneziane. Un'edizione speciale la Vogalonga 2021, anche perchè dedicata ai 1600 anni dalla fondazione di Venezia.

La manifestazione è stata aperta ad un numero ridotto di barche e anche il percorso è stato ridotto a 20 chilometri, per limitare al minimo l'interdizione alla navigazione dei mezzi pubblici e possibili assembramenti di pubblico..

La partenza, come di consueto, è avvenuta dal Bacino di San Marco, mentre l'arrivo è stato al Ponte dell'Arsenale, dopo il passaggio in Rio delle Galeazze. (ANSA).