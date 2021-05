Michelucci tra maestri resilienza a Biennale Architettura

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAG - Giovanni Michelucci (Pistoia, 2 gennaio 1891 - Firenze, 31 dicembre 1990) tra i 'maestri di resilienza' alla 17/a Mostra internazionale di architettura di Venezia. Il lascito culturale de 'La Città Variabile', scritto con cui nel 1953 inaugurò l'anno accademico all'Università di Bologna, sarà presente alla Biennale con un'installazione nel padiglione Italia curato da Alessandro Melis, presso le Tese delle Vergini in Arsenale.

Nel padiglione Italia 'Comunità Resilienti' il pensiero michelucciano si inserisce nella sezione Design(ing): 'Dal cucchiaio alla città', di Paolo Di Nardo e Francesca Tosi, che affronta le tematiche di Media Cities, Design, Maestri di Resilienza e Rigenerazione. La selezione dei documenti in mostra, a cura di Andrea Aleardi, Alessandro Masetti e Nadia Musumeci, prevede, si spiega dalla Fondazione Michelucci, "non solo il testo de 'La Città Variabile', ma anche la potente immagine metaforica di approdo e rinascita de 'L'Arca incagliata nella roccia' (1987) e un'animazione digitale creata a partire dagli schizzi per il visionario progetto per un Centro sportivo (1980-1985) che sarebbe dovuto sorgere a Prato, una delle città protagoniste del padiglione". (ANSA).