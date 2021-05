Biennale Architettura: Moneo, 'Venezia affascina e attrae'

(ANSA) - VENEZIA, 22 MAG - "Venezia è una città che attrae e affascina gli architetti. Si presenta come paradigmatico esempio di come costruire facendo uso della ragione, senza per questo escludere intuizione e sentimento". Rafael Moneo, Leone d'oro alla carriera della Biennale di architettura di Venezia 2021 ha esordito così, commosso, alla cerimonia di premiazione.

Il premio non gli è stato consegnato formalmente del ministro Dario Franceschini, che si è limitato ad accompagnarlo idealmente, per rispettare le distanze imposte dal Covid. Moneo, che a Venezia ha avuto modo di operare più volte in passato, ha proseguito: "In nessun'altra città la complementarietà tra natura e artificio, che accompagna l'architettura, si manifesta in modo così evidente come a Venezia. Questa città è cresciuta concatenando gli stili che caratterizzano la storia dell'architettura, dando anche origine ad alcuni di essi, in modo talmente eloquente che è difficile pensare a un test più valido su cui imparare ciò che è l'architettura".

Dopo aver ricordato il passato di crocevia culturale della laguna, Moneo si è detto onorato di esser insignito del riconoscimento: "Potete immaginarvi la felicità che provo in questo momento e la gratitudine che sento nei confronti di chi mi ha concesso questo Leone d'oro", ha concluso. (ANSA).