Nuoto: Europei; argento Panziera nei 100 dorso

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Secondo posto e medaglia d'argento per Margherita Panziera nei 100 dorso agli Europei di nuoto a Budapest. Una gara che è stata ripetuta per un problema tecnico nella prima finale, in cui l'azzurra era giunta quarta. L'oro è stato vinto dalla britannica Dawson, con 58″49, che aveva vinto anche nel pomeriggio. Panziera ha chiuso in 59″01, terzo posto per la russa Kameneva e fuori dal podio l'olandese Toussaint, che era stata seconda nella gara precedente (ANSA).