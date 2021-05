Biennale: Franceschini, cultura in sicurezza si può fare

(ANSA) - VENEZIA, 21 MAG - "Credo che oggi si siano vinte molte sfide contemporaneamente. La prima che con coraggio la Biennale, assieme al Comune, abbiano deciso di avviare qualche mese fa, quando ancora non sapevamo come sarebbe andato l'esito dei contagi. Sono serviti mesi per organizzare questa partenza, è una dimostrazione che la Biennale ha già condotto lo scorso anno, e ringrazio il presidente Cicutto, quando primi nel mondo abbiamo deciso di fare lo stesso il festival del cinema". Così il ministro Dario Franceschini, durante l'inaugurazione del padiglione Italia della Biennale Architettura.

L'accento è poi stato posto sulla dimostrazione di capacità di saper fare italiano, che già lo scorso anno aveva avuto protagonista la fondazione veneziana: "Sembrava un azzardo - ha aggiunto Franceschini - ma il festival è stato fatto in sicurezza, con delle misure, e tutto è andato bene. È la dimostrazione, questa partenza, all'Italia e al mondo che la cultura può ripartire, naturalmente con misure indispensabili, mascherine, distanziamento, contingentamento, prenotazioni".

Da ultimo, Franceschini ha ricordato il comparto cultura: "Anche con queste limitazioni possiamo avere davanti una grande stagione di ripartenza: son partiti cinema, teatri, musei, mostre e la Biennale è un segnale al mondo che si può fare in sicurezza". (ANSA).