Architettura: Usa a Biennale messaggio di cultura e ripresa

(ANSA) - VENEZIA, 21 MAG - "Il padiglione Usa della Biennale di Architettura 2021 mette in luce un design tipicamente americano con la costruzione simbolica di una casa in solo legno" Così Thomas Smitham, incaricato d'affari dell'Ambasciata Usa, durante la sua visita oggi alla Biennale di Venezia, accompagnato dal Console Generale Robert Needhail. Per Smitham, l'opera d Chris Strong, Paul Andrersen e Paul Preissner "dimostra l'attenzione che da sempre gli Usa hanno dato alla Biennale e a Venezia ma anche alla cultura americana in patria e all'estero. "Siamo contenti di essere qui - ha aggiunto - perché la possibilità di tornare a viaggiare per portare questo messaggio possa essere un segno, proprio attraverso la Biennale, per la ripresa dopo la pandemia anche in chiave economica".

"Tutti gli americani torneranno, tra un po' a visitare Venezia e l'Italia" ha aggiunto Smitham,. "Il presidente Draghi - ha concluso - ha detto che l'Italia è aperta, e a me arrivano tantissime mail che chiedono di venire in questo Paese, e a sostegno di ciò l'attivazione a breve di un volo diretto dagli Usa a Venezia. E' un segnale importante per questa città".

