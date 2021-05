ANSA-IL-PUNTO/COVID:Veneto in discesa, ospedali si svuotano

(ANSA) - VENEZIA, 21 MAG - E' un grafico in discesa quello che disegna l'andamento del Covid in Veneto. Prosegue costante il calo dei contagi, 274 quelli trovati dai tamponi nelle ultime 24 ore, e 14 i decessi, per un totale di 421.557 infetti dall'inizio dell'epidemia, e 11.521 vittime.

La regione guarda così con convinzione a quella che potrebbe essere l'uscita dall'emergenza: il 7 giugno, quando da previsione il Veneto assieme ad altre regioni italiane dovrebbe diventare 'zona bianca'. Con un 'bonus' importante: non dover più rispettare da quella data il coprifuoco serale, che con l'attuale decreto sparirà invece in tutto il Paese il 21 giugno.

Se il Veneto manterrà i parametri attuali "con il 7 giugno, in zona bianca, il coprifuoco sparisce - ha detto il governatore Luca Zaia - Sparirebbe due settimane prima, uso il condizionale, nel senso che bisogna arrivarci sani al 7 giugno".

Sono anche i dati ospedalieri a segnalare che la terza ondata del virus si sta probabilmente esaurendo. I malati Covid ricoverati complessivamente sono 878 (-35), dei quali 770 (-34) nelle aree non critiche, e 98 (-1) in terapia intensiva. Nel giro di un paio di settimane si è anche dimezzato il numero dei soggetti positivi in isolamento domiciliare, che oggi sono 11.791.

Di pari passo continua la campagna vaccinale. Ieri sono state fatte 43.203 dosi di vaccino anti-Covid, che portano il totale a 2.441.307, pari al 92,7% delle forniture regionali.

Sono 1.679.052 le persone con almeno una dose di vaccino, pari al 34,4% dei residenti; ad aver completato il ciclo con il richiamo sono 732.117, pari al 15% della popolazione. Per fasce d'età, la popolazione over 80 con almeno una dose è il 97,6%; quella 70-79 l'84,7%; quella 60-69 il 74,1%; quella 50-59 il 31,6%. I disabili che hanno ricevuto almeno una somministrazione sono il 73,6%, i vulnerabili il 70,7%. "Noi siamo in 'zona bianca', per i parametri - ha spiegato Zaia - soltanto che essendo cambiate le regole lo siamo sulla carta, di fatto, ma non di diritto". Il governatore ha così descritto la situazione epidemiologica e clinica del Covid in Veneto: l'indice RT è 0,74, l'incidenza di 44,9 casi per 100.000 abitanti, mentre l'indice di riempimento degli ospedali, sia per aree non critiche che per le terapie intensive, è al 9%, ben al di sotto della soglia a rischio. "Ai veneti dico che non è la festa della liberazione - ha puntualizzato Zaia - non abbiamo vinto nulla, dobbiamo ancora stringere i denti, sapendo però che la macchina della nostra sanità funziona". (ANSA).