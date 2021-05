Tokyo: famiglia Viviani in festa, 'Elia ci sperava'

(ANSA) - VERONA, 20 MAG - Euforia, incredulità e orgoglio sono in sentimenti con i quali la famiglia di Elia Viviani, a Vallese di Oppeano (Verona) ha appreso la notizia che il loro campione sarà uno dei dei portabandiera azzurri alle Olimpiadi Tokyo. Davanti al 'Bike Evolution', il negozio di biciclette aperto da Viviani nel suo paese natale, Vallese di Oppeano, una decina di chilometri da Verona, è un via vai di amici e conoscenti che arrivano a salutare e a complimentarsi con la famiglia del corridore veronese. Anche i telefoni squillano di continuo. "Abbiamo sentito Elia ieri sera - affermano mamma Elena e papà Renato - ci aveva detto di essere tra i papabili, ma l'ufficialità l'abbiamo appresa anche noi ascoltando la televisione. È un grande orgoglio. Elia ci sperava". Ora il pensiero è già alla tappa del Giro più importante, con l'arrivo domani quasi sull'uscio di casa. "Quando è uscito il percorso del Giro e c'è stata la designazione della tappa a Verona Elia ci ha subito pensato. Lui certamente ci proverà, come ha fatto sinora senza tanta fortuna. Speriamo riesca a reggere la pressione". (ANSA).