Incidenti stradali: scontro 2 auto con furgone, A4 chiusa

(ANSA) - VENEZIA, 20 MAG - Sei persone sono rimaste ferite, di cui due in maniera grave, la scorsa notte in un incidente avvenuto intorno alle ore 00:45, lungo l'autostrada A4 tra Dolo e Padova Est, in direzione Milano, che ha coinvolto due automobili e un furgone.

I vigili del fuoco, arrivati da Mira, Mestre con l'autogru e Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso con il personale sanitario del Suem le persone coinvolte, che sono state trasferite in ambulanza in ospedale.

Durante le operazioni di soccorso, durate circa due ore, il tratto autostradale è rimasto chiuso. Sul posto la Polstrada e il personale ausiliario della concessionaria. (ANSA).