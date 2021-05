ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto si avvicina ad area bianca

(ANSA) - VENEZIA, 20 MAG - La fascia bianca diventa sempre più un obiettivo raggiungibile per il Veneto: i dati dell'Rt, dell'occupazione dei letti e negli ospedali e dell'incidenza dei positivi sui tamponi proiettano la regione verso l'area Covid con meno restrizioni e rischi.

Lo conferma l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin analizzando i dati di oggi della pandemia, che vedono un Rt pari a 0,74, una incidenza di 44,9 casi positivi ogni 100.000 abitanti, e una soglia di occupazione degli ospedali del 9%, sia per aree mediche che per le terapie intensive. Per raggiungere l'obiettivo sarà fondamentale che il Veneto stia rigorosamente entro i limiti di 50 casi per 100.000 residenti. "Se manteniamo un'incidenza di questo tipo, per 3 settimane consecutive - spiega - noi potremmo dal 7 di giugno passare in area bianca, con le conseguenze previste".

Il calo della curva del Covid prosegue in modo costante: per la prima volta dopo molti mesi, il numero dei ricoverati in terapia intensiva è sceso sotto le 100 unità. I contagi nelle ultime 24 ore sono stati 293, e 8 i decessi. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 420.283, quello delle vittime a 11.507. Scende significativamente il numero dei ricoverati per Covid negli ospedali: 903 (-38), dei quali 804 (-24) nelle aree non critiche, e 99 (-14) nelle terapie intensive. Le persone attualmente positivi e in isolamento sono 12.646. L'incidenza dei nuovi positivi rispetto ai 32.273 tamponi processati nella giornata di ieri è dello 0,90%. "Non bisogna abbassare la guardia - ammonisce Lanzarin - ma il virus sta circolando in modo molto limitato".

Il calo della pandemia sta andando di pari passo con il numero sempre maggiore dei vaccinati. Scorte per oltre 232.000 dosi sono in consegna in questi giorni in Veneto. "Ieri - elenca l'assessore regionale - sono giunte in regione le 160.000 della consegna settimanale di Pfizer, già distribuite alle strutture sanitarie, e 18.000 di Moderna. Domani, sempre della stessa azienda, arriveranno altre 38.600 dosi, in anticipo perchè attese la prossima settimana, e 16.000 di J&J. Non sono previsti invece arrivi di Astrazeneca". (ANSA).