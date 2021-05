Vaccini: Veneto, ieri somministrate 25.797 dosi

(ANSA) - VENEZIA, 19 MAG - Ieri sono state somministrate in Veneto 25.797 dosi di vaccino, portando il totale delle inoculazioni a quota 2.365.185. Le prime dosi sono state 12.114 (1.654.795 in totale), mentre i cicli completati sono stati 13.683 (710.377).

Deciso balzo in avanti delle vaccinazioni per fascia di età: il 97,5% degli over80 ha almeno una dose, percentuale che scende all'84,2% per gli over70, al 71,8% per gli over60 e al 29,6% per gli over50. Il 33,7% della popolazione ha almeno una dose e il 14,2% ha completato il ciclo vaccinale. (ANSA).