Vaccini: un camper per dosi "on the road" a Over 60

(ANSA) - VENEZIA, 19 MAG - Partirà dal municipio di Chioggia (Venezia), per immunizzare 216 ultrasessantenni della cittadina lagunare, il "camper vaccinale" promosso dall'Azienda Ulss 3 Serenissima. Venerdì, sabato e domenica prossimi l'unità mobile anti Covid somministrerà il vaccino J&J per assicurare agli Over 60 di Chioggia la copertura contro il Covid 19.

I cittadini possono prenotare la propria iniezione nel sito dell'Ulss o in quello della Regione Veneto, per una fascia oraria a scelta a partire da venerdì, dalle 13.30 fino alle 19.30; sabato, dalle 8.30 alle 14.30, e poi domenica, dalle 8.30 alle 14.30. Per questo primo esperimento sono stati messi a disposizione 72 slot vaccinali al giorno.

Il Camper anti Covid è stato disegnato e progettato su misura dall'ufficio tecnico dell'Ulss 3 Serenissima. Il mezzo è energeticamente autosufficiente. Al suo interno è presente un frigorifero biologico con controllo della temperatura, studiato per il trasporto dei vaccini e dei farmaci salvavita. Due gli ambulatori: l'area anamnesi, in testa al veicolo, e l'area vaccinale in coda, più un bagno con due lavandini per la sanificazione costante delle mani.

L'iniziativa segue il vaporetto usato per le isole del centro storico veneziano, il mega hub del Palaexpo di Marghera, il drive throughìin un'area dismessa a Mira. Le prossime tappe del camper vaccinale, in via di definizione in questi giorni, si concentreranno in quelle località dove i primi cittadini e l'azienda ritengono opportuno compiere un intervento aggiuntivo all'opera vaccinale contro il Covid, soprattutto per le fasce d'età over 60 più a rischio, ma non mancheranno anche le tappe in contesti turistici. (ANSA).