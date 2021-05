Sarkis, sola soluzione vivere assieme

Il visitatore non si senta estraneo: uno specchio riflette la sua immagine quando entra al Padiglione Centrale dei Giardini, dove Hashim Sarkis, curatore della 17/a Mostra internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, dal 22 maggio al 21 novembre, in presenza, ha allestito due delle cinque Scale (aree tematiche) della mostra che chiama tutti a interrogarsi sulle nuove frontiere del vivere assieme, a partire dagli architetti "perché non siamo soddisfatti delle risposte oggi offerte dalla politica".

"Quando entriamo - dice - nello specchio vediamo noi" perché le domande che pone il titolo della mostra, "How will we live together?", pensata prima del Covid e dal virus costretta al rinvio di un anno, chiedono che venga superata la separazione tra chi pensa, progetta, si interroga sugli effetti dei cambiamenti climatici, dell'economia, dello sperpero di risorse, e chi osserva. (ANSA).