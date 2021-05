Covid: Veneto, 333 positivi e 8 morti nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 19 MAG - Sono 333 i positivi registrati in Veneto e 8 i morti registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo annuncia il presidente del Veneto Luca Zaia, sottolineando che per la mortalità la regione è l'ottava in Italia e quella con il minor numero di decessi tra quelle del Nord più colpite.

L'incidenza dei positivi sui tamponi è pari allo 0,96%. Il totale dei positivi è pari a 420.990. Migliora il quadro ospedaliero: i ricoverati sono 941 (-18), dei quali 828 in area non critica (-17) e 113 (-1) in terapia intensiva. (ANSA).