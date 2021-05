ANSA-IL-PUNTO/COVID: Vaccini a turisti, Zaia 'sono sacri'

(ANSA) - VENEZIA, 19 MAG - Il presidente del Veneto Luca Zaia non intende deflettere dall'intenzione di poter mettere in grado i turisti di vaccinarsi nei luoghi di villeggiatura della regione, nonostante le osservazioni contrarie della Struttura commissariale. "Qualcuno si è un po' agitato - ha detto oggi in conferenza stampa - ma io continuo a dire che per noi il turista è sacro. La Regione più turistica d'Italia non può girarsi dall'altra parte di fronte ad un'istanza che io sono convinto sia minimale".

Sulle conseguenze di un'apertura agli 'esterni' sull'organizzazione della campagna, per Zaia "non immaginiamo un assalto alla diligenza, non è che uno va in vacanza per farsi l'iniezione della seconda dose; ma se dovesse servire noi ci vogliamo essere", ha precisato, auspicando che "vengano spianate tutte le paturnie mentali relative a fare la seconda dose.

Abbiamo parlato per anni delle vacanze sicure: bene, il farmaco oggetto oggi di discussione è il vaccino". In più, il presidente ammette di non essere convinto "che ci si possa rifiutare di somministrare un farmaco se te lo richiedono, perché nel territorio europeo c'è la libera mobilità dei cittadini ed è previsto che in caso di cure il Paese ospitante verrà rimborsato da quello di residenza".

La campagna vaccinale, intanto, sta al di sotto del target di 40 mila somministrazioni al giorno. Ieri sono state somministrate 25.797 dosi, portando il totale a 2.365.185. Per fascia di età il 97,5% degli over80 ha almeno una dose, percentuale che scende all'84,2% per gli over70, al 71,8% per gli over60 e al 29,6% per gli over50. Il 33,7% della popolazione ha almeno una dose e il 14,2% ha completato il ciclo vaccinale.

Zaia ha escluso inoltre che il richiamo del commissario Figliuolo sulla priorità alle vaccinazioni ai sessantenni fosse riferita anche al Veneto. "Figliuolo - ha spiegato - sta pensando a qualche realtà che ha qualche problemino. Noi abbiamo 'sganciato' gli over 60, cioè tolto l'esclusiva delle prenotazioni, quando erano prenotati al 62%; oggi sono il 78%.

D'accordo che debbano essere messe in sicurezza quelle fasce, non si discute, ma non si puo' neanche lasciare delle voragini nella gente perché nessuno si prenota".

Per quanto riguarda i contagi, infine, in Veneto sono 333 i positivi registrati in 24 ore e 8 i morti. L'incidenza dei positivi sui tamponi è pari allo 0,96%. Il totale dei positivi è pari a 420.990. I ricoverati scendono a 941 (-18), dei quali 828 in area non critica (-17) e 113 (-1) in terapia intensiva.

