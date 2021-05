Fratture per leader opposizione Veneto, ricoverato a Firenze

(ANSA) - VENEZIA, 17 MAG - Infortunio in bicicletta per Arturo Lorenzoni, portavoce dell'opposizione in Consiglio Regionale del Veneto e docente all'Università di Padova: mentre trascorreva il fine settimana sull'Appennino toscano h a riportato la frattura della clavicola sinistra e di alcune costole ed è attualmente ricoverato al Centro Traumatologico Ortopedico dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze. Nel nosocomio dovrebbe essere trattenuto per i prossimi giorni. (ANSA).