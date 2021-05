Basket: Dinamo battuta a Venezia, ora costretta a rincorsa

(ANSA) - SASSARI, 14 MAG - Venezia 2 Dinamo 0. Il Banco di Sardegna Sassari perde in volata anche Gara 2 dei quarti di finale play off scudetto, superata dalla Reyer con il punteggio di 83-78. Ancora una volta una gara gettata via dai biancoblu che si sono trovati in vantaggio anche di 17 punti, ma non hanno retto al ritorno di un'imperiosa Venezia capace di ribaltare il risultato e mettere un'ipoteca sul passaggio del turno, che ora si deciderà al PalaSerradimigni di Sassari, in Gara 3 domenica, con la Dinamo costretta a vincere per prolungare la serie.

Ai sassaresi non basta il ritorno di coach Gianmarco Pozzecco in panchina dopo avere smaltito i 10 giorni di sospensione inflittigli dalla dirigenza societaria per motivi disciplinari.

La sfida si rinnoverà domenica al PalaSerradimigni alle 20.45, dove Venezia si giocherà il primo match ball per le semifinali.

