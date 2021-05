Il ritratto di Mozart giovane a Museo Castelvecchio di Verona

(ANSA) - VERONA, 13 MAG - Sarà visibile al pubblico dal 14 maggio al Museo di Castelvecchio di Verona il dipinto 'Ritratto del giovane W.A. Mozart all'età di 13 anni', opera su tela attribuita al pittore veronese Giambettino Cignaroli, che fu realizzata nel 1770 in occasione dei soggiorni italiani e veronesi del compositore. Recentemente acquisita da un collezionista privato straniero, alla casa d'aste Christie's di Parigi, l'opera arriva nella città scaligera per rendere omaggio al genio di Mozart, nel 251/o anniversario del suo viaggio italiano. La mostra veronese, che resterà visibile al Museo di Castelvecchio fino a settembre, è l'unica occasione per ammirare l'opera in Italia.

Una speciale iniziativa di cui il Comune di Verona - Assessorato alla Cultura - Direzione Musei Civici è promotore in collaborazione Fondazione Cariverona e Accademia Filarmonica di Verona. Grazie ad un'idea sviluppata con Fondazione Cariverona è stato infatti possibile ottenere in prestito, per alcuni mesi, il celebre dipinto unico al mondo. Il ritratto del giovane musicista è stato collocato nella Galleria delle Sculture al Museo di Castelvecchio, di fronte alla statua di Santa Cecilia, patrona della Musica, nell'ambito della rassegna Ospiti fuori dal Comune. In considerazione dell'eccezionalità del prestito, è stato inoltre realizzato il filmato 'Il giovane Mozart torna a Verona' per la regia di Daniele de Plano. Un video racconto che, sulle note del concerto del quartetto d'archi Venethos Ensemble, mostra i luoghi mozartiani veronesi e il celebre dipinto.

