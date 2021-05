Calcio: tra Verona e Torino botta e risposta nel finale

(ANSA) - VERONA, 09 MAG - Botta e risposta in zona Cesarini e pareggio 1-1 tra Verona e Torino. Un punto che la squadra granata cercava, ma una volta in vantaggio con poco tempo da giocare il blitz sembrava poter regalarle la salvezza, traguardo a portata di mano ma che deve ancora raggiungere.

I granata trovano il guizzo apparentemente risolutore a una manciata di minuti dalla fine. Sul traversone di Ansaldi spunta la testa di Vojvoda, che manda in Paradiso la squadra, a un passo dalla salvezza. Un entusiasmo che non dura: tre minuti più tardi è ancora Federico Dimarco, così come era accaduto all'andata, a far male al Torino e trovare il sinistro che permette al Verona di pareggiare. (ANSA).