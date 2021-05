Vaccini: Veneto, ieri somministrate 45.765 dosi

(ANSA) - VENEZIA, 08 MAG - Sono state 45.765 le somministrazioni di vaccino anti-Covid effettuate ieri in Veneto, che portano il totale a 1.972.944 iniezioni dall'inizio della campagna. Si tratta - si legge nel bollettino regionale - dell'89,8% delle dosi fornite.

Delle dosi di ieri, 8.564 erano richiami. In totale, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 574.019 persone, l'11,8% dei residenti; la popolazione residente con almeno una dose è il 28%, pari a 1.365.204 persone.

La copertura con almeno una somministrazione degli over 80 è al 96,6%; per gli over 70 al 79,7%; per gli over 60 al 50,8%. I disabili con almeno una dose sono il 70,3%, i vulnerabili il 64,4% (ANSA).