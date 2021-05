Covid: Veneto, 537 nuovi casi e 6 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 08 MAG - Sono 537 i nuovi contagi da Coronavirus registrati da ieri in Veneto, che portano il totale di infettati dall'inizio della pandemia a 416.988. Lo riporta il bollettino regionale.

I nuovi decessi sono 6, con il totale di vittime che sale a 11.420. Gli attuali positivi in regione sono 19.128.

Prosegue la discesa dei dati clinici, con 1.035 ricoverati nei reparti non critici, 31 in meno in 24 ore, e 156 (-6) nelle terapie intensive. (ANSA).