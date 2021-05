Calcio: Nicola "Belotti perfezionista, i numeri parlano per lui"

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - "Non ho bisogno di caricare Belotti, è un perfezionista già di suo: i numeri parlano per lui e dicono che, come gol e assist, è un giocatore completo". Così il tecnico del Torino, Davide Nicola, sul capitano granata, che ha segnato solo una rete negli ultimi tre mesi. "Mi auguro che domani esca una bella partita - dice alla vigilia della trasferta di Verona contro l'Hellas - Noi abbiamo le nostre armi per contrapporci, possiamo esprimere il nostro gioco". (ANSA).