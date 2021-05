Venezia, visite San Marco a pagamento anche per i residenti

(ANSA) - VENEZIA, 07 MAG - Anche i residenti di Venezia devono pagare un biglietto per una visita turistica alla Basilica di San Marco, così come accade per i turisti di ogni provenienza. A renderlo noto è stato il Primo Procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, giustificando la decisione come "una richiesta di estremo aiuto: se non riceveremo sostegni, non usciremo da questa situazione, dobbiamo cercare di fare tutto il possibile per mantenere la basilica in piedi".

Nella chiesa dei mosaici d'oro l'ingresso resterà gratuito in occasione delle celebrazioni religiose o per la preghiera individuale, limitata allo spazio della Cappella della Madonna Nicopeia.

Per le visite turistiche, la Basilica di San Marco è aperta dalle 9.30 alle 17.15, pagando un biglietto di 3 euro, con un supplemento di 7 euro per la visita alla "Pala D'Oro" dietro l'altare maggiore. I residenti nel Comune godevano dell'ingresso gratuito, e solo per 'saltare la fila' con la prenotazione online era previsto un prezzo di 2 euro. (ANSA).