'Luna dormiente' di Mitoraj esposta all'aeroporto di Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 07 MAG - L'arte di Igor Mitoraj entra nell'aeroporto di Venezia con l'opera "Luna Dormiente". Il Marco Polo non è nuovo alle contaminazioni con la grande arte, alla quale in molteplici occasioni ha riservato i suoi spazi. Questa volta si tratta dell'artista polacco Igor Mitoraj, uno dei più importanti autori internazionali, la cui opera "Luna Dormiente" è da oggi in mostra nel terminal dell'Aviazione generale, l'area in cui sono gestiti i voli privati.

L'operazione è resa possibile dalla collaborazione attivata da Save con la Galleria d'Arte Contini, che rappresenta l'artista, grazie alla quale la scultura realizzata da Mitoraj nel 2011 resterà esposta in aeroporto per sei mesi. Come per le opere di più grandi dimensioni dell'artista, la testa di bronzo frammentata (dimensioni cm 63 x 89,5 x 55), reclinata su un piedistallo, rimanda a una cultura classica che, attraverso l'azione del tempo, diviene il punto di partenza di una riflessione su temi archetipici quali la solitudine, l'amore, la sofferenza.

Il forte legame tra Venezia e Igor Mitoraj, che dell'Italia aveva fatto la sua terra di elezione, è culminato nell'esposizione del 2005 che, con 21 sculture, si snodava attraverso il cuore della città. Ora il Marco Polo si ricollega a questo profondo rapporto, in un momento in cui Venezia sta lentamente riprendendo il suo ritmo e la sua dimensione di città d'arte per eccellenza che a breve accoglierà Biennale Architettura, da sempre grande richiamo per visitatori a livello internazionale. (ANSA).