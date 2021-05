Covid: Veneto, 629 positivi e 10 morti nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 07 MAG - Dati stabili in Veneto per quanto riguarda il Covid: i positivi delle ultime 24 ore sono 629 (416.451 sino ad oggi), i morti sono 10 (totale 11.414).

L'incidenza dei positivi è pari all'1,56%, "la minore - sottolinea il Presidente Luca Zaia - della seconda ondata della pandemia". Migliora il quadro dei ricoveri: vi sono attualmente 1.228 pazienti, di cui 1.066 in area non critica (-7) e 162 in terapia intensiva (-6). (ANSA).