Confindustria: riparte il Veneto, Padova-Treviso a pre Covid

(ANSA) - PADOVA, 07 MAG - L'industria riparte in Veneto e intravede la risalita dalla crisi: nel primo trimestre del 2021 l'attività industriale di Padova e Treviso si riporta sui livelli pre-Covid: nei primi tre mesi la variazione della produzione è del +11,2% rispetto allo stesso periodo del 2020, pur con forte eterogeneità settoriale. Questo grazie all'export (+5,9%) e al fatturato interno (+12,5%). Balzo corale degli ordini in Italia e oltreconfine (+18,7%). L'occupazione segna +1,3%, con indicazioni di tenuta e ripartenza nei prossimi sei mesi. La fiammata dei prezzi e la scarsa reperibilità delle materie prime, rilevata da 8 aziende su 10, potrebbe compromettere la velocità della ripresa. "I dati sulla produzione industriale - rileva Leopoldo Destro, presidente Assindustria Venetocentro - evidenziano l'accelerazione del recupero del manifatturiero in Veneto e nel Nord Est, più che nella media nazionale. C'è forte preoccupazione per i rincari insostenibili delle materie prime che iniziano a scarseggiare.

C'è bisogno di scelte di politica industriale, per essere meno dipendenti dalle forniture extra-UE. E nell'immediato, non mollare la produzione siderurgica in Italia, strategica per tutte le filiere della manifattura. La priorità è la semplificazione, con il decreto di maggio". (ANSA).